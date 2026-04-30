ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ 190ನೇ ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಹುಣಸೂರು: ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 190ನೇ ರಥೋತ್ಸವ ಮೇ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಗುರುರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ದ್ವಜಾರೋಹಣ, ಹಂಸವಾಹನೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 30 ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನೋತ್ಸವ, ಗರುಡ ವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೇ 1ರಂದು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶುಭದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 2ರಂದು ಮಾಹ ವಿಷ್ಣು ಯಾಗ, ಶೇಷ ಮಾಹನೋತ್ಸವ, ಡೋಲೋತ್ಸವ, ಗಜವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 3ರಂದು ಹನಗಲು ವಸಂತೋತ್ಸವ, ಪುಷ್ಪಯಾನೋತ್ಸವ, ಅಶ್ವಾರೋಹಣ, 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹಸ್ರ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ, ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ , ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ, ಮೇ 5ರಂದು ಶಯನೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತರೆಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ