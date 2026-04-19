ಚಿರತೆ ದಾಳಿ: ದನಗಾಹಿಗೆ ಗಾಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹುಣಸೂರು: ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮರಿಗಳಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ (22) ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿಯಲು ತೆರಳಿದಾಗ, ಮೂರು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರೊಳಗಿಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಚೀರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಚಿರತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ ' ಎಂದು ಅಗ್ರಹಾರದ ರಾಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೋನು ಇರಿಸಿ: ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ವಾಗ್ವದ ನಡೆಯಿತು. ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನು ಇಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>