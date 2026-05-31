ಹುಣಸೂರು | ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಹಾದಿ ತುಳಿದ ಕೃಷಿಕ ಅಶೋಕ್‌

ಹುಣಸೂರು: ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆಯ ಬಿ.ಎ ಪದವೀಧರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತನಾಗಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಆರಂಭಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹ 8 ರಿಂದ 10ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾಯಂ ಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗು, ಸೀಬೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಹುಣಸೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರು.

1998ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೋಗದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸ್ವಯಂ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರು ನಿತ್ಯ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುವರು. ಇವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವರು.

ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಸಾವಯವಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾಮೃತ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನೀಡಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವಲಂಬನೆ ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯ' ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಪಚ್ಚಬಾಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹15 ರಿಂದ 20 ದರವಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಯಿಂದ ₹ 5 ರಿಂದ 6ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ₹ 10 ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ ₹ 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವರು.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಬೇಸಾಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚುಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬನಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಬ ತಳಿ ಬಾಳೆ ನೀಡಿದ್ದು. ಈ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗೊನೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗಲಿದ್ದು ರೈತ