ರಾಕಸಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಹುಣಸೂರು: ನಗರದ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ರಾಕಸಮ್ಮ ದೇವರ 52ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿ ಬಳಿ ಪುರೋಹಿತ ಚಿಕ್ಕರಾಜ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಸಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ದಾವಣಿ ಬೀದಿ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ದಾಸೋಹ: ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಇಂಟೆಕ್ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಪತ್ನಿ ವರ್ಷಾ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಗಾಣಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತು, ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್, ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಸಾದ್, ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಬು, ರಮೇಶ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖರ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವರಾಜಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ಪ, ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ ರಾಘು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ