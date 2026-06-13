ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್‌

<p>ಹುಣಸೂರು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಯಕ ಕುರಿತು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಗತಿಪರ ಗಾಣಿಗರ ವೇದಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಧುನಿಕತೆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲೇರುವಂತಾಗಬೇಕು. ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದಂತ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ: ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಅಸಂಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಲಿದೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಮನಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಗಾಣಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಡಾ.ಯೋಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಇ ಮುದ್ದುರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾ.ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಾಪುರ ಮನುಕುಮಾರ್, ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆ.ರಮೇಶ್, ವಿ.ಮಹದೇವ್ ದೇವರಾಜ್, ಕುಮಾರ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-38-1234047252</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>