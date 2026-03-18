ಇಂದಿನಿಂದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ 3,748 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 32 ಸರ್ಕಾರಿ, 8 ಅನುದಾನಿತ, 6 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೌಲಾನ ಅಜಾದ್ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 25 ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 71 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1,937 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ 1,847 ಬಾಲಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 42 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಗಿರಿಜನರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 532 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೆ 46 ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>15 ಕೇಂದ್ರಗಳು:</strong></p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 15 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ದಳ ಹಾಗೂ 151 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನಿಕ ಜಾಗೃತ ದಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. 15 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಸಿಬ್ಬಂದಿ:</strong></p>.<p>'ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು 15 ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, 15 ಪೇಪರ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್, 15 ಸ್ಥಾನಿಕ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 348 ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 348, 15 ಮೊಬೈಲ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.