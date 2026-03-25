ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಓಟ

ಹುಣಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಓಟ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತ ಹವ್ಯಾಸಿ ಓಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂವಿಧಾನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ ಓಟಗಾರರು ಸಂವಿಧಾನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಹೆಗಲಿಗಿದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಿತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ತಾತ್ಸಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾಗರಿಕರೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದ ವಾಹನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಗರ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ: ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಓಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್, ನಿತಿನ್, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ, ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ, ₹3 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ₹2 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೌಮ್ಯ, ಸರೋಜಿನಿ ವಿಕ್ರಂ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-38-753610532</p>