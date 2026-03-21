ಹುಣಸೂರು: ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು:</strong> ಬಿಸಿಲ ಝಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಎಳನೀರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ₹50ರಿಂದ ₹60 ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4,120 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಎಳನೀರು ಮಾರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಠಾವು ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದಾತರು.</p>.<p>‘ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹26 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಾಸರಿ 13 ರಿಂದ 14 ಕೋಟಿ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿವರಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,57 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಎಳನೀರು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮದ್ದೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೈತರು 4120 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 120ರಿಂದ 125 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿ ಮರದಿಂದ ₹ 2,000ದಿಂದ ₹2,500 ಆರ್ಥಿಕ ವರಮಾನ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಿದೆ’ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಫೆಬ್ರುವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 12 ಚಕ್ರದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಲೋಡ್ ಎಳನೀರನ್ನು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 2 ಲೋಡ್ ಎಳನೀರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಎಳನೀರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಳನೀರಿಗೆ ₹ 45ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ₹ 35ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ₹ 10 ಪ್ರತಿ ಎಳನೀರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಳನೀರು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹದೇವನಾಯಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260321-38-2145118339</p>