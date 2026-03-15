ಹುಣಸೂರು: ತಂಬಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಬಾಕು ₹60ರಿಂದ 70 ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದರ ಕುಸಿತ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ತಂಬಾಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ₹230ರಿಂದ 240 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ತಂಬಾಕು, ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹299, ಚಿಲ್ಕುಂದ ತಂಬಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹301ಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿ 1,750 ಬೇಲ್ ತಂಬಾಕು ರೈತರು ತಂದಿದ್ದು, 1,350 ಬೇಲ್ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ ₹ 234.52, ಕೆಳದರ್ಜೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ₹190 ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>