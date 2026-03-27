ತಂಬಾಕು: ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಹುಣಸೂರು: ನಗರದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ತಂಬಾಕು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 410 ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ರೈತರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮೌನ ಮುರಿದು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: 'ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಂಬಾಕಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 410 ಸಿಗುವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಭೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹320ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹230 ರಿಂದ ₹240ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80 ರಿಂದ ₹100 ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹410 ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೀರೇಶ್ವರ್, ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜು ವಿ.ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ನಟರಾಜ್, ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಗುಂಬನಳ್ಳಿ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಟೈಲರ್ ಮೈಲಾರಿ, ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ ಕರಿಯಣ್ಣ, ಬೀಜಿಗನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂದ್ಯಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>