ತಂಬಾಕು ದರ ಕುಸಿತ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹುಣಸೂರು: ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ದರ ಸಿಗದೆ ನೊಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬುಧವಾರ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ– ಹುಣಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಕುಸಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ₹300 ನೀಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕಿಗೆ ₹230 ರಿಂದ ₹240ಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಗ್ರಹಾರ ರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60 ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೈತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಹರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನಿದೆ ? ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವರು.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 10 ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಜಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಎಚ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಪಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಜು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಗೆ ₹ 210ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಈ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ₹220 ರಿಂದ 230ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆಗೆ ₹205 ಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ₹265 ರಿಂದ ₹300 ಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ರೈತರಿಗೆ ₹270 ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎನ್ನುವರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ 25 ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 2,567 ಬೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 993 ಬೇಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ತಂಬಾಕು ಬೇಲ್ ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಾರ್ಚ್ 26ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕು:' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-38-316038155</p>