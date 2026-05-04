ಹುಣಸೂರು: 33 ಹಾಡಿ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ 33 ಹಾಡಿಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಿಗೆ ಭೂಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಿರಿಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂತು.</p>.<p>ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಿರಿಜನರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 33 ಹಾಡಿಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. 450 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 1,200 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡುವಡ್ಡರಗುಡಿ ಸರ್ವೆ 33ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 117 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಾಗುವಳಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತೆಕ್ಲಹಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನಕಟ್ಟೆಹಾಡಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಇವೆ. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮರು ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ 'ಬಿ' ಹಾಡಿಯ 6 ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ 12 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ಯರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 46 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ, ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭರತವಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಠಲ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆಂಪಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>