ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹುಣಸೂರು: ‘ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಂಬಾಕು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಂಡವಾಡಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೆಸ್ಕ್ ಎದುರು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದೆ ಫಸಲು ಕೈ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲಪಿದೆ. ನಡು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಜೀವ ಭಯಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಗ್ರಹಾರ ರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸಾಕಾಗದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆ ಒಣಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸೋಲಾರ್ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ.ಎಂ.ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ಸೆಸ್ಕ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಕಿಪುರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ವಿಷಕಂಠಪ್ಪ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಯಣ್ಣ, ಮಣಿ, ಮಹದೇವು, ರವಿನಾರಾಯಣ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-38-834360701</p>