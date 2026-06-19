ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೇಳೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾಥಾ ನೇತಾರ ವಕೀಲ ರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಕಾವಲ್ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಜ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೇ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನ್ಯಾಯ: ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಜಾಥಾ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಾಡಿಯ ಸಾಕಮ್ಮ, ಕಲ್ಲೂರಯ್ಯ,ಕುಳ್ಳಯ್ಯ, ಮಾದಮ್ಮ, ಜಾಥಾ ತಂಡದ ಉಮೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಮತಾ, ಮಂಜುಳಾ ಸವಿತಾ , ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-38-1845385146</p>