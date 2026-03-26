ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ; ತರಾಟೆ

ಹುಣಸೂರು: ನಗರದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಾರಾಣಿ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಸ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಊಟೋಪಚಾರಗಳು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ರುಚಿ ಶುಚಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾಡ್ ವಿತರಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪ್ಯಾಡ್ ಈವರೆಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ವಿತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಯಂ ಬಾಣಸಿಗರಿಲ್ಲದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಣಸಿಗರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖಾದ್ಯ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ತರಕಾರಿ ಬಳಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯು 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ವರದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಮೇಲಿದ್ದು, ಶುಚಿತ್ವ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಓದಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೇಣುಕಾಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>