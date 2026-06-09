ಗಾಣಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೂ.12 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜೂ. 12 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಗತಿಪರ ಗಾಣಿಗರ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೂ.12ರಂದು ಗಾಣಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅನಂತು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಂತು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನುಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 10 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಮಾದರಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿ: ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗರ ವೇದಿಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮನುಕುಮಾರ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಪ್ರಸಾದ್ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ರಮೇಶ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ) ಪುಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ (ಸಲಹೆಗಾರ) ಶಿವಸ್ವಾಮಿ- ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿ -ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿ.ಮಹದೇವ್ -ಖಜಾಂಚಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ-ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ಶಿವರಾಜು, ನಂಜುಂಡ, ಧರ್ಮಾಪುರ ರಾಜು, ಸುರೇಶ್, ತರಿಕಲ್ ನಾಗರಾಜ್, ವಡೆಯರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ, ಹನಗೋಡು ರವಿ, ಚಂದ್ರು, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹರೀಶ್, ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-38-964328290</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>