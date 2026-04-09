ಪದವೀಧರನ ಕನಸು ಯಶ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ನಗರಾಭಿಮುಖಿ ಆಗುವ ಯುವಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿ ತಂದೆಯ 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಅರಸು ಬಿಕಾಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಊರು ಅಲೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅರಸು 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫಸಲು ಇವರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವ ರೀತಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>5ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 300 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 1000 ಅಡಿಕೆ ,700 ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದ ಬೇಲಿ ಅಂಚು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವರು ಯುವ ಕೃಷಿಕ ಅನಿಲ್ ಅರಸು.</p>.<p>ಆದಾಯ: ‘ಬೇಸಾಯಗಾರ ಬೇಗ ಸಾಯ’ ಎಂಬ ಗಾದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಯುವ ಕೃಷಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 5 ಲಕ್ಷ, ಅಡಿಕೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನಿಂದ ₹ 9 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಕೃಷಿ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವರು. ಒಬ್ಬ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುವರು.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು 5 ಹಸುಗಳ ಸಾಕಾಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ, ನಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ 40 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 6.50 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ₹ 1.40 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವರು.</p>.<p>ತರಕಾರಿ: ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇವರು, ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಸ್ಥಳಿಯ (ನಾಟಿ) ತಳಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಬಳಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಲಾರ್: ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ 3 ಕಿ.ವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸೆಸ್ಕ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ಗೆ ₹ 2.60 ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತೋಟದ ಐ.ಪಿ. ಸೆಟ್ಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಚೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವರು ಅನಿಲ್ ಅರಸು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-38-457839935</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>