ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಡ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್

ಮೈಸೂರು: 'ಯುದ್ಧ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಎಂದೆಂದೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತಂತೆ' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ- ಹಣದ ಪಿಪಾಸಿನ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದಾಳಿಕೋರ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆಲಿಪ್ತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿವೇಕದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಕು:

'ದ್ವೇಷಪೂರಿತವಾದ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಚಳವಳಿಯು ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಎದೆಯೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೊಂದವರಿಗೆ ಕರುಣಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಧರ್ಮವನ್ನೇನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧವೇ ಬೇಕಿರುವ, ಹಣದ ಪಿಪಾಸುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಡು ಹೇಳುವ ಕಲಾವಿದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

ಬುದ್ಧ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಬೇಕು:

'ಮೋಕ್ಷ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ನಿವಾರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಬೇಕೆಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನವಯಾನ, ಭೀಮಯಾನ ಪಂಥವು ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಬುದ್ಧ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಶಿವಪ್ಪ, ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಹಿಂದ ಜವರಪ್ಪ, ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಪಿ.ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರೊ.ಕಾಳಚನ್ನೇಗೌಡ, ಪ್ರೊ.ವನಜಾ, ಪ್ರೊ.ಸುಧಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

'ಯುದ್ಧಕೋರತನ ಎಂದಿಗೂ ಅಮಾನವೀಯ'

'ಇರಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರೂರಿಯೇ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಕೋರತನ ಎಂದಿಗೂ ಅಮಾನವೀಯ. ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೀಮಾತೀತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹೇಳಿದರು.

ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರ 'ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದರು.