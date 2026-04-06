ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ: ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ಜ್ಞಾನ, ಶಿಸ್ತು, ನೈತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಇಡಿ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಉದ್ಗಮ' ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದುದು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು' ಎಂದರು.</p><p>'ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರೇ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p><h2>ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲ</h2><p>'ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p><p>'ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>'ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನೆ, ಶಿಸ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಾಗರಾಜು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>