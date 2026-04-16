ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ತಟ್ಟಲಿದೆ: ಸಿ.ಕೆ. ರೇಣುಕಾರ್ಯ

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾರಕ' ಎಂದು ಮಹಾಜನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಕೆ. ರೇಣುಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ನವಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೇಸಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ' ಕುರಿತ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ದುರಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶಗಳು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ ಹಿಂದಿನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ

'ಯುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಮೊರಬದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವಿವೇಕತನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನನ್ನ ನಾಡು, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರೇಚಣ್ಣ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೂಪಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಂದನಾ ತಂಡದವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಎಸ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ನಂತರ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಮಿತಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 'ಇಂಧನ ಆಘಾತದಿಂದ ರಫ್ತು ಆಘಾತದವರೆಗೆ: ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ' ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಟಿ.ಎನ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.