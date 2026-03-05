ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
district

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್.
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:11 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:11 IST
ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ಅರುಣ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಬೆಟ್ಟದತುಂಗ
ಬೆಟ್ಟದಪುರ -ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ
