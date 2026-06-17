ಜಯದೇವ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆಡಳಿತವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಆಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 11 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲಾ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 4-6 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಇದು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 10 ಜನರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಬಿ.ದಿನೇಶ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಸದಾನಂದ, ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೀನ್ ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಇದ್ದರು.</p>