ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಜಯದೇವ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 14:22 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 14:22 IST
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