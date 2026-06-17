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ಮೈಸೂರು ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 62 ಸಾವು..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:23 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:23 IST
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