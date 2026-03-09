ಜಯಪುರ | 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಗತ ವೇತನ: ನೀರುಗಂಟಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ

<p><strong>ಜಯಪುರ(ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ‘ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೀರುಗಂಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು.</p>.ಮೈಸೂರು: ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ‘ಬಾಳ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ. <p>‘ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡದೆ ಪಿಡಿಓ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗವಿಕಲನಾದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ನೀರುಗಂಟಿಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ನೀರುಗಂಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಿಡಿಓ ಕೆ.ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ: ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಡೇ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರ’.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>