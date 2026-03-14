ತಂಬಾಕಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ‌ ನೀಡಿ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30-50 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘೋಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>‘ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಬಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, 190 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ತಂಬಾಕು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಹುಣಸೂರು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ. ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ‘ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ–ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದೆವು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದೇ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವರು ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹10-20 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>