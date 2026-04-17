ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ: ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ 'ರಾಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು' ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವಿಜ್ಞಾನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಜನರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ: ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಕೆ. ಮಂಟೇಲಿಂಗು, 'ಇಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್–ಎಎಚ್ಇಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, 'ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನವು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ)ಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇಚಣ್ಣ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇ.ವಿಜಯಶೇಖರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ದಿಶಾ ಡಿ. ರಾವ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ತೃಪ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್. ವಂದಿಸಿದರು. ಅಪರಂಜಿ ಎಸ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ನಂತರ 4 ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿಶ್ವಜಿತ್ ಪಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಬಿ., ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಪ್ಪ, ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕೆ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.