ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರ ಅಗತ್ಯ: ವಿಜಯರಾಘವನ್‌

ಮೈಸೂರು: 'ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 30–40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ತಾತಾಚಾರಿ ಭ್ರಮರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಭ್ರಮರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಅನುಕರಣೆ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೀನತ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯುವಜನರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುವಜನತೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾಲವಿದು. ಸವಾಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜನರು ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಯುಕ್ತೇಶಾನಂದ, ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಎನ್.ರಂಗರಾಜನ್, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಭ್ರಮರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ವೈ.ಟಿ.ಮಾಧುರಿ ತಾತಾಚಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.