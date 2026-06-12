ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಬರಿದು, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ಮಹೇಂದ್ರ ಆರಾಧ್ಯ</em></p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಎಲ್ ನೀನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಜಲಾಶಯ ಬರಿದಾಗಿರುವುದು ಕಬಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ತಲೆದೋರಿದೆ.</p>.<p>ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯ ಬರಿದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15.89 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 4.68 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಜಲಾಶಯವು ಗರಿಷ್ಠ 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ 4 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡಿಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ ನೀನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭಣಗುಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ, ನುಗು, ತಾರಕ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಲಾಶಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನೀರನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-38-946800469</p>