ಕಾಕಿನಾಡ– ಮೈಸೂರು ರೈಲು ನಾಳೆಯಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕಾಕಿನಾಡ–ಮೈಸೂರು (07033 ಮತ್ತು 07034) ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೇ 1ರಿಂದ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.05ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರೈಲು 2 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿ, 3 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 3 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಲಗೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ರೈಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-39-1616185041