ಮೈಸೂರು | ಕನಸು ರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ: ಮಂಜು

<p><strong>ಮೈಸೂರು: ‘</strong>ಇಲ್ಲಿನ ಕನಸು ರಂಗತಂಡದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಬಿಎಂ ಮಂಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲ್ಲವ ವಿಭಾಗವು ‘ವನದ ಮನಗಳು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಏ. 5ರಿಂದ ಮೇ 10ರವರೆಗೆ ಗೋಕುಲಂ 3ಹೇ ಹಂತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿಬಿರವನ್ನು ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 6ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದ್ದರು.</p>