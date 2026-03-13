ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಹಾ ಮಾದಲಿ ಸೇವೆ: ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಕಪ್ಪಡಿ ಜಾತ್ರೆ

ಪಂಡಿತ್ ನಾಟಿಕರ್
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:24 IST
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅನಾಗರಿಕ ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಶು-ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಹಾ ಸಂಘ
ಕಪ್ಪಡಿ ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು. 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ
ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕುರಬೂರು
Mysorejatre

