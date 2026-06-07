ಸಿಇಟಿ; ಅಗ್ರ ಹತ್ತರೊಳಗಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗರು..

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಇಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ಹತ್ತರ ಒಳಗೆ ಮೈಸೂರಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರೂ ಅಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು ಕಾಣದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ. ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಚಿತ್ತ ಹರಿದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಕಾರಣ:</strong> <br>‘ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೈ ತಪ್ಪಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನವರೂ ಮಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ 25–30 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಅಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಉತ್ತೇಜನ ಬೇಕು</strong>: <br>‘ಈ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.4 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ 3.1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 2.92 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಇಟಿ–ನೀಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<div><blockquote>ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಉದಯಶಂಕರ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಇಟಿ ಸೆಲ್</span></div>.<div><blockquote>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>