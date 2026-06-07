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ಸಿಇಟಿ; ಅಗ್ರ ಹತ್ತರೊಳಗಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗರು..

ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ; ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 5:49 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 5:49 IST
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Comments
ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಉದಯಶಂಕರ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಇಟಿ ಸೆಲ್‌
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ
ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
MysoreCET results

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