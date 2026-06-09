ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಿಸಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಆಗ್ರಹ

<p>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಲು ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ. ಯಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.</p>.<p>–ಜವನ ನಾಯಕ, ಯಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮ, ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ</p>.<p>ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ತೆರಿಗೆದಾರರು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ.</p>.<p>ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಚರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ವೃದ್ದರು ಸೀಟಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಗರ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯಗಳ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತೋರಬೇಕು. ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<p>–ಮಹೇಶ್ ರಾಮಪ್ಪ, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ</p>.<p>ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-38-1006069355</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>