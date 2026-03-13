ಕವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶನ; 4 ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ 15ರಂದು

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಕವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಲೇಖಕ ಗಣೇಶ ಅಮೀನಗಡ ಅವರ ‘ಕೈದಿಗಳ ಕಥನ’, ‘ರಂಗ ಪ್ರಸಂಗ’, ‘ರಂಗ ಕರ್ಪೂರ’ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಮೇಶಚಂದ್ರ ಅವರ ‘ಹಾದಿಯೊಳಗಣ ಹಾಡೇ...’ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕ ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರು.</p>.<p>‘ಕೈದಿಗಳ ಕಥನ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕೈದಿಗಳಾದ ಎಚ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ ಬಾಗಳಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹುಲಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರ ‘ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರಿ’ ಎನ್ನುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>