ಕೂಡ್ಲೂರು: ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಹುಣಸೂರು: 'ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿಗೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಸ್ಗೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಬಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಿ.ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲೆಂದು ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಿ ಅಲ್ಮೆಡಾ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಮರಿ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಷಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ, 'ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡ್ಲೂರು ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಡಾ, 'ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಒ ರಾಮಣ್ಣ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೂಡ್ಲೂರು, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಕಾವಲ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟೆಮೂಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಬಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಇಲವಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚನ್ನವಿರೇಶ, ಆಶ್ರಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಮರಿ, ಆಶ್ರಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ಪಿ. ಕಣಗಾಲು, ಪಿಡಿಒಗಳ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ, ಔಟ್ರೀಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಹೇಶ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-38-1440235517