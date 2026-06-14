ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿ

<p><em>ಪಂಡಿತ್ ನಾಟಿಕರ್</em></p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಡೇವಿಡ್ ಸಗಾಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೇದ್ರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ ಎಸ್.ಜೆ.ಅವರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಅಡಂಬರ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್ ಸಗಾಯರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರ್ಸೈಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಬೋದನಾ ಗುರು ಥಾಮಸ್ ಮಂಜಲಿ ಅವರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಗಂಜಾಂ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಜೆ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಜೋಸೆಫ್ ಸೂಸೈನಾಥನ್ ಅವರಿಂದ ತಮಿಳುನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಬೋಗಾದಿ ಕೃಪಾಲಯ ಗುರುಮಠದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಹನೂರು ಆರೋಗ್ಯಮಾತೆ ದೇವಾಳಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಫ್ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮಾದಾಪುರ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಗುರು ಸೂಸೈ ಎ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಲಯೇಸು ಧರ್ಮಗುರು ಮೈಕಲ್ ಮರಿ ಎ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 25ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಮುಡಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮನೆ, ಶೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಸವಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಸವಿದರು, ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೆಲವರು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕೆಲವರು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಅವರ ಶೃಂಗಾರಭರಿತ ವೈಭವದ ತೇರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-38-930240291</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>