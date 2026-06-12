ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂ.13ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ

<p><em>ಪಂಡಿತ್ ನಾಟಿಕರ್</em></p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜೂ.13ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಡೇವಿಡ್ ಸಗಾಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೇದ್ರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜೂ.5ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜೂ.13ರಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ ಎಸ್.ಜೆ. ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಡಂಬರ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಗಾಯನ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗುರು ಡೇವಿಡ್ ಸಗಾಯರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಬೋಧನಾ ಗುರು ಥಾಮಸ್ ಮಂಜಲಿ ಅವರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಗಂಜಾಂ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೋಣಿ ಜೆ. ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜೋಸೆಫ್ ಸೂಸೈನಾಥನ್ ಅವರಿಂದ ತಮಿಳುನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಬೋಗಾದಿ ಕೃಪಾಲಯ ಗುರುಮಠದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಹನೂರು ಆರೋಗ್ಯಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಫ್. ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮಾದಾಪುರ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಗುರು ಸೂಸೈ ಎ. ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಲಯೇಸು ಧರ್ಮಗುರು ಮೈಕಲ್ ಮರಿ ಎ. ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕೃತಿಯ ಗೊಂಬೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ರೈತನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂತನೊಬ್ಬ ಗೊಂಬೆ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ರೈತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳದ ಐತಿಹ್ಯ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮುಡಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸಕ್ಕೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ರೈಲು, ಬಸ್, ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-38-478880855</p>