‘ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ’

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಣ್ಣಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2026ರ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಡನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಸುರೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿರ್ಲೆ ಲೋಕ್ನಾಥ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗಣೇಶ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ರಾಮು, ಸೋಮೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಎಂ.ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಸ್.ಟಿ.ತಮ್ಮಷ್ಟೇಗೌಡ, ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>