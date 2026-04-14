ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: 'ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ರವಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಸ್ವಾಮೇಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಗುಂಪು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಸ್ವಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ, ಈವರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರ ಅಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಡೆ ವೊಡ್ಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಕಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹6.50 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದಲ್ಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ₹3 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕಂಠಿ ಕುಮಾರ್, ಡಿ.ವಿ.ಗುಡಿ ನಂದೀಶ್, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ನಂಜುಂಡ, ಬಸವರಾಜು, ಪುರಿಗೋವಿಂದ, ರಾಜಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಭೀಮ ಆರ್ಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಮಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್, ನಂಜಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-38-1615852101