‘ಕೃಷಿ ಋಷಿ’ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯ ಗ್ರಂಥ: ವಿದ್ವಾಂಸ ಗೊ.ರು.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಮೈಸೂರು: 'ಕೃಷಿ ಋಷಿ' ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಹಾದಿಯ ಸ್ಥೂಲ ದಾಖಲೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ ಗೊ.ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾವರೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ 'ಕೃಷಿ ಋಷಿ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ಸುದೀರ್ಘ, ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣ. ದಿನಚರಿ ದಾಖಲೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ' ಎಂದರು.

'ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕವಿ ಋಷಿ ದರೆ, ಕೃಷಿ ಕೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಕೃಷಿ ಕವಿ. ಈ ಕೃತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶ, ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ, ಭತ್ತದ ಹೊಸ ತಳಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು 'ಪ್ಯಾಡಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ' ಎಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ವಿಶೇಷ. ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷಯುಕ್ತ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಯೋಜನೆ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ.ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ಕೃಷಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಬಂದ ಹಾದಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ 'ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಒಡನಾಡಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಪ್ಪ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಎಂ.ಎನ್.ಶೀಲಾವಂತರ್, ವಿಸ್ಮಯ ಬುಕ್ಹೌಸ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇಚಣ್ಣ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಮತಾ ಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇದ್ದರು.

ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿ: ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ವಿಸ್ಮಯ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪುಟ