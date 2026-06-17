ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರಕ್ಕೆ 92 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ‘ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧವಾದ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಯುವ ರೈತ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗರುಡಗಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗರುಡಗಂಬ ಸಂವೇದನಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಗರುಡಗಂಬದ 92ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು 1934 ಜೂನ್ 16ರಂದು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಗರುಡಗಂಬ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಬೆಳಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಈಗ 92 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಗರುಡಗಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗರುಡಗಂಬ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗರುಡಗಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗರುಡಗಂಬ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಗರುಡಂಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗರುಡಗಂಬ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಮಹದೇವ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಳಿ ಶಶಿ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎಸ್.ಶಿವರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸ್ಪೀಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಯೋಗೇಶ್, ದಿವಾಕರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎನ್.ಕುಮಾರ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಚೌಕಹಳ್ಳಿ ಮೋಹನ, ನಾಗಣ್ಣಚಾರ್, ರಾಜು, ಅರುಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-38-1222470122</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>