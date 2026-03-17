ವಂಚನೆ: ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಮೈಸೂರು: ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಕುಲಸಚಿವ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಜೈಲು ಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎ.ಜಿ.ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 40 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.