ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ: ಅಮರನಾಥ್

ಮೈಸೂರು: 'ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಕೆ.ಅಮರನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಚಂಪಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಕಾನೂನಿನ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮ' ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬೇರಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮಹತ್ವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಓದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಮನನದ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ಬಡತನರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಆಸ್ಮತ್ತುನ್ನೀಸಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.