ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಂಚದಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಚಿರತೆ: ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ಚಲನವಲನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯವರೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಅವರ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯು ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಚಿರತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಭಯಗೊಂಡ ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.

'ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೆವು. ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಭಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು, ನಾನೂ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆಗೆ ನಡೆದಾಡಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತೆರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಒಳಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಚಿರತೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಚಿರತೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಜಾತ ತಿಳಿಸಿದರು.