ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಸಮಯವಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ: ದಲಿತ ಮುಖಂಡರ ಎದುರು ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:18 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:18 IST
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Karnataka politicsDalitHC Mahadevappa
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