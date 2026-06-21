ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ:ಮಂಗಳೂರು–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಯಿತು.</p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತು. </p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರ ನಂತರ ಮಳೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಫರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅಂಪೈರ್ಗಳು 4.25 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>