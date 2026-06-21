ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ:ಮಂಗಳೂರು–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 14:14 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 14:14 IST
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