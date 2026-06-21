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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಮಂಗಳೂರು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 9:55 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 9:55 IST
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MysoreRainMaharaja Of Mysore

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