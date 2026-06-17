ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭೇಟಿ, ರೈತರಿಗೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೊಸೂರು, ಆವರ್ತಿ, ದಿಂಡಗಾಡು, ಚಿಕ್ಕಕಮರವಳ್ಳಿ ಮರಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ನಾರಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>8000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ, ಬೂಜು, ಬಿಳಿಸುಳಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿ.ವಿ. ಸಸ್ಯರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗ ಕಣ ಊಸೋರ್ ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಬೇರುಗಳ ಮುಖೇನ ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಪುಡಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮೂರು ಹಂಗಾಮುಗಳು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಾರದು, ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಸೋಯಾ ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಕೆ. ಕುಸುಮಾ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹಿತೇಶ್, ಮಹೇಶ್, ಲಕ್ಕಿ ಆಗೋ ಏಜನ್ಸಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಆವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಗತ್, ರೈತರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-38-148642656</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>