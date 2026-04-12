ಬಟಿಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಸಿಡಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಟಿಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಓಕುಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಮಿಂದೆದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.

ಬಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಓಕುಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಗೂ ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುವ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಲವು ವೇಷಧಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಂಬಲ ನನಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಸಿಡಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಇದನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಚ್.ಮಹದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.