ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಜಯಪುರ: ಹೋಬಳಿಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ಜ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 170 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 170 ಕುರ್ಚಿ, 13 ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಡಿ ಜಯರಾಮ್, ಪಿಡಿಒ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ರೇವಣ್ಣ, ಜ್ಯೋತಿ, ಮೂರ್ತಿ, ನಟರಾಜು, ಚಲುವರಾಜು, ಶ್ರೀಧರ್, ಮಂಜು, ರಮೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುಶೀಲಾ, ಗೌರಮ್ಮ, ದೇವಮ್ಮ, ಮಹದೇವಮ್ಮ, ನಾಡಗೌಡ ಚಂದ್ರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಮುದ್ದುಮಹದೇವಯ್ಯ, ಸಿ.ಚೆಲುವರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-38-183555366</p>